Objectifs

disposition optimisée pour le français et l’anglais

couche AltGr optimisée pour l’enchaînement des symboles de programmation

conservation des raccourcis usuels : Ctrl -{ Q , A , S , Z , X , V } ( Ctrl- C est décalé, mais reste faisable d’une main)

: -{ , , , , , } ( support de tous les caractères spéciaux utilisés en français (diacritiques, majuscules accentuées, lettres entrelacées, symboles de ponctuation…)

chiffres en accès direct

Installation

Voir le dépôt GitHub pour les instructions d’installation.

Licence

WTFPL – Do What the Fuck You Want to Public License.

Optimisation

L’optimisation d’une disposition de clavier francophone comprend deux difficultés :

le placement des lettres, selon une méthode de type Dvorak ou Colemak ;

la gestion des caractères accentués — accès direct, AltGr , touche morte ?

TL;PL: Ergo-L est une disposition optimisée façon Colemak / Workman, utilisant une touche morte de type Lafayette pour les caractères accentués.

Ergo-L est meilleur que Bépo pour le Français, meilleur que Dvorak pour l’Anglais et meilleur que Qwerty pour la programmation !

(cliquer sur l’image pour plus d’infos)

Placement des lettres

Il y a eu plusieurs projets anglo-saxons d’optimisation du clavier, tous basés sur un réarrangement des touches du Qwerty visant à :

Maximiser l’alternance des mains lors de la frappe ;

Répartir les touches de façon équitable sur les deux mains ;

Utiliser en priorité la rangée centrale, puis haute, puis inférieure ;

En cas de non-alternance des mains sur un digramme, diriger la frappe vers le centre du clavier ce qui sollicite davantage les doigts les plus habiles à savoir l’index et le majeur.

Le plus connu et le plus ancien (finalisé en 1932) est Dvorak. Particularité : toutes les voyelles sont sous la main gauche. Mais avec la généralisation de la bureautique, les raccourcis claviers Ctrl -{ Q , A , S , Z , X , C , V } sont devenus indispensables et les projets récents d’optimisation de disposition clavier ont cherché à les préserver.

C’est notamment le cas de Colemak, qui revendique une meilleure efficacité que Dvorak tout en préservant les raccourcis usuels — sauf Ctrl - S , décalé d’une colonne.

- , décalé d’une colonne. La disposition Workman vise à améliorer Colemak, notamment en limitant les mouvements horizontaux des doigts. Là encore, les raccourcis sont préservés — sauf Ctrl - C , V , décalés d’une colonne.

Ergo-L reprend les principes de Colemak et Workman et concerve la plupart des raccourcis usuels. Ctrl - C est déplacé mais reste accessible d’une main. Nous pensons que le gain en ergonomie justifie ce décalage.

Polyvalence français / anglais

Les dispositions Dvorak, Colemak et Workman sont optimisées pour l’anglais exclusivement. Les dispositions francophones Dvorak-fr et Bépo appliquent au français le principe de Dvorak (donc sans support des raccourcis claviers usuels), quitte à devenir pénalisantes pour l’anglais.

Pourtant, à une exception près, les 9 lettres les plus fréquentes sont les mêmes en français (ESANITRUO) et en anglais (ETAOHNISR) :

E S A N I T R U O H fr 14.44 % 7.25 % 7.14 % 6.78 % 6.74 % 6.74 % 6.52 % 6.16 % 5.29 % 1.06 % en 11.72 % 6.15 % 7.97 % 6.63 % 6.50 % 9.04 % 5.33 % 2.68 % 7.85 % 6.71 %

Ergo-L place donc ces lettres aux emplacements les plus confortables (suivant les principes de Workman) et fait en sorte qu’aucun enchaînement fréquent en français ou en anglais ne soit rédhibitoire. On obtient donc une efficacité supérieure à Bépo ou Dvorak-fr, sans sacrifier la programmation ou l’anglais.

Gestion des accents

Azerty, Dvorak-fr et Bépo gèrent les caractères accentués de façon assez similaire :

certaines lettres comme É È À Ç sont accessibles directement ;

sont accessibles directement ; l’accent circonflexe et le tréma sont faits avec une touche morte (le tréma nécessitant en plus AltGr avec Bépo) ;

avec Bépo) ; certains caractères nécessitent la touche AltGr , ce qui complique les enchaînements : Œ, Æ, points de suspension… et même Ù pour Bépo.

C’est la source de deux défauts majeurs dont Qwerty est exempt :

les chiffres nécessitent Shift , ce qui rend fastidieuse la saisie de nombres ;

, ce qui rend fastidieuse la saisie de nombres ; certaines lettres ne sont pas accessibles dans la zone confortable des 3×10 touches sous les chiffres, ce qui impose des extensions de doigt : É È À Ç pour Azerty, È Z W pour Dvorak-fr, M Z W Ç Ê pour Bépo.

Pour éviter cela, Ergo-L utilise une touche morte de type Qwerty-Lafayette pour tous les caractères accentués et ponctuations spéciales. Cela occasionne environ 4 % de frappes supplémentaires pour un texte francophone, ce qui est négligeable comparé au gain de confort que cela apporte. La touche AltGr peut ainsi être dédiée aux seuls symboles de programmation.

Principes d’ergonomie

Une approche moderne de la saisie de texte

Il n’y a pas de lettres à l’extérieur des 3×10 touches du centre pour éviter le manque de confort et de précision causé par les extensions. Cela implique que :

Les lettres accentuées et ponctuations spéciales soient obtenues avec une touche morte : C’est moins intuitif qu’une couche AltGr , mais favorise les enchaînements et l’apprentissage en mémoire musculaire. La touche morte ajoute aux voyelles qui suivent un accent grave (ou les transforme en leur diacritique principal si elles n’ont pas d’accent grave). Les accents circonflexes se font avec une touche à côté de la touche de la voyelle, et les trémas avec shift + touche morte, puis la voyelle. Ce n’est pas du tout intuitif, mais ça permet de garder tous les accents courants en accès rapide. Faire shift + voyelle après la touche morte permet d’avoir les lettres accentuées en majuscule. Oubliez vos alt codes ! Une exception : le é se fait en touche morte -> s pour garder l’enchaînement ée efficace.

La couche AltGr (voir ci-dessous) est réservée aux symboles de programmation : Tous les symboles de programmation sont en AltGr. Accolades, crochets et parenthèses sont sur les 6 touches les plus accessibles. La disposition est optimisée pour les enchaînements fréquents en programmation : -> => </ /> (0) [0] [''] ("") {} ~/ …



La touche morte et la couche AltGr rendent la disposition compatible avec les claviers ultra compacts (34 touches minimum).

Les chiffres sont en accès direct, sans Shift , pour faciliter leur enchaînement (= la saisie de nombres). Oubliez votre pavé numérique !

Les raccourcis usuels Ctrl -{ Q , A , S , Z , X , V } ont été conservés car le gain marginal d’ergonomie en mettant une autre lettre à la place n’est pas suffisant pour compenser la perte de ces raccourcis — loin s’en faut (une exception : Ctrl - C qui a permis un gain important d’ergonomie, et a été modifié de sorte à gêner le moins possible).

Beaucoup d’attention a été portée sur les enchaînements de lettres, avec la plupart des enchaînements fréquents qui se font soit avec une alternance main gauche / main droite, soit avec un roulement intérieur (se terminant sur le majeur ou l’index). Les lettres fréquemment doublées (e.g. L et M ) sont placées sous les index. On privilégie le confort sur la vitesse : il est possible de taper vite avec n’importe quelle disposition de clavier.

Ergo-L vs Bépo

Ergo-L poursuit les mêmes objectifs que Bépo pour le français, mais d’une façon différente.

Heatmap : Bépo est typé « Dvorak », i.e. les touches fréquentes sont étalées sur toute la home row ; Ergo-L est typé « Workman », i.e. on évite les deux colonnes du centre pour limiter les extensions de l’index.

: Charge des doigts : Bépo charge surtout les index et les auriculaires (notamment l’auriculaire droit) ; Ergo-L répartit la charge sur tous les doigts, en mettant plus de charge sur les doigts forts (index, majeur) et en allégeant les auriculaires — surtout l’auriculaire droit, déjà très sollicité par Shift / Entrée / Backspace .

Enchaînements : Bépo privilégie les accès directs et étale les lettres sur tout le clavier, quitte à requérir des extensions de doigts ( M Z W Ç Ê ) ou l’utilisation de AltGr (Ù, tréma, ponctuation…) ; Ergo-L privilégie la fluidité et ne place aucune lettre hors de la zone principale de 3×10 touches ou dans la couche AltGr .

Typographie : Bépo permet une typographie soignée à condition de s’en donner la peine (beaucoup de symboles en AltGr ) ; Ergo-L hérite du Qwerty-Lafayette la facilité de soigner la typo — les ponctuations spéciales sont toutes derrière la touche morte, comme l’apostrophe typographique en touche morte + espace, le point médian en touche morte + virgule, le point de suspension en touche morte + point, etc.

SFU (same finger usage) : Bépo a environ 2.55% de SFU en Français, dont la moitié sont retrouvés sur l’index gauche, qui est déjà trop chargé (23% de la charge totale), et 0.3% se trouvent sur l’auriculaire gauche, trop pour un doigt aussi faible. De plus, une grande partie des touches doublées se trouvent sur l’auriculaire droit (et souvent en extension !) Ergo-L n’a que 1.36% de SFU en Français, et aucun doigt ne fait trop d’effort. Les auriculaires n’ont pratiquement pas de touches doublées.

:

Comparaison des charges des doigts entre Ergo-L et Bépo

(cliquer sur l’image pour plus d’infos) Ergo-L Bépo fr fr

en en

Expériences rejetées et évolutions possibles

Le layout est encore en cours de développement, notamment pour améliorer l’efficacité de la couche AltGr. Vous pouvez participer aux travaux en rejoignant le serveur Discord dédié.