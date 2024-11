Arsenik

Une adaptation de Miryoku sur 33 touches, pour les claviers de laptop et les claviers compacts.

🚧 en construction 🚧

Fonctionnement

Arsenik conserve la base de l’approche Miryoku : layer-taps sous les pouces et homerow-mods sous les doigts.

Layer-taps

Chaque touche de pouce assure deux fonctions :

émettre Backspace , Espace , Entrée quand elle est pressée et relâchée rapidement (tap) ;

, , quand elle est pressée et relâchée rapidement (tap) ; activer Shift , NavNum , AltGr quand elle est maintenue (hold).

La couche NavNum est la même que celle qui est proposée pour les claviers compacts. Elle se déclenche après avoir maintenu la barre d’espace pendant 300 ms (par défaut), ce qui est suffisant pour éviter les déclenchements intempestifs : lors d’une saisie rapide de texte, c’est bien Espace qui est émis par défaut — mais uniquement au relâchement de la touche, ce qui peut perturber au début.

Shift et AltGr sont considérés comme des layers au même titre que NavNum , mais avec une différence de synchronisation importante : pour produire le tap, elles doivent être pressées et relâchées sans qu’aucune autre touche n’ait été activée, sans quoi c’est le hold qui est retenu.

On parle alors de comportement « Space Cadet » ou « permissive hold » : cela permet à Shift et AltGr d’être déclenchées sans aucun délai susceptible de ralentir la saisie, et les touches associées en tap sont beaucoup moins susceptibles d’être actionnées par erreur.

Ces détails de synchronisation sont importants. En particulier, la durée de temporisation est sensible : 300 ms est une bonne valeur pour débuter, on pourra la réduire doucement au fil de la progression.

Homerow-mods

De même que la couche NavNum est associée à Espace , les modifieurs Alt Ctrl Cmd sont associés aux touches de repos des deux mains : N E S pour la main gauche, R T I pour la main droite.

Sur macOS on effectue une permutation circulaire, pour garder les raccourcis usuels ⌘Command - Z X C V faisables à une main comme sur PC :

Là encore, la touche se comporte comme un tap tant qu’elle n’est pas maintenue au moins 300 ms ; on accepte donc un délai avant d’activer un modifieur.

Plus ce délai est long et moins on est susceptible de déclencher des modifieurs par erreur quand on ne relève pas les doigts suffisamment vite. Shift et AltGr n’étant pas affectées par ce délai, on peut le rallonger sans que ça ne gêne la vitesse ou le confort de saisie.

On se fait assez rapidement aux layer-taps sous les pouces, mais les homerow-mods sont plus longs à acquérir : on a tendance à ne pas lever les doigts assez vite, ce qui risque de déclencher des modifieurs par erreur.

Certain·e·s ne s’y font jamais ; d’autres contournent le problème avec des combo-mods ou des callum-mods. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle : le gain de confort est phénoménal ! En étant patient et en utilisant des temporisations assez longues au début (300 ms voire 400 ms), on finit par s’y faire et ça devient une évidence.

Pour creuser le sujet, ce billet fait référence de nos jours.

Claviers de laptop

Kanata

Kanata est un logiciel libre et multiplateforme permettant de redéfinir le comportement des touches du clavier. Il permet notamment l’application de l’angle-mod, la définition de layers, la configuration de layer-taps et homerow-mods — et, plus généralement, de faire une grande partie de ce que font les firmwares de claviers programmables comme QMK et ZMK.

Une configuration Kanata personnalisable est proposée ici : arsenik.zip

Cette configuration a pour but de faire découvrir Arsenik étape par étape :

Angle-mod Layer-taps Homerow-mods

Par défaut, seul l’angle-mod est appliqué ; à vous d’activer les layer-taps et les homerow-mods à votre rythme.

1. Angle-mod

On applique un angle-mod, c’est-à-dire une permutation circulaire sur les 6 touches de gauche de la rangée inférieure, afin de mieux respecter l’angle des poignets et de se rapprocher d’une disposition ortholinéaire :

Ergo‑L sur un clavier ISO

Ergo‑L avec l’angle-mod

Les barres d’espace des laptops ayant généralement une largeur de 5u, cet angle-mod symétrise aussi le placement des deux autres touches de pouces, qui se retrouvent dans l’alignement des majeurs.

2. Layer-taps

Une fois habitué à l’angle-mod, il est temps d’activer les layer-taps :

AltGr fait Entrée en tap ;

fait en tap ; Alt fait Backspace en tap ;

fait en tap ; un appui long sur Espace donne accès à la couche de navigation.

Ergo‑L avec les layer-taps

On supprime ainsi les deux pires extensions ( Entrée et Backspace ) et on profite de la couche NavNum à tout moment. Les mouvements des mains sont ainsi fortement réduits.

3. Homerow-mods

Quand les layer-taps sont maitrisés, on peut activer les homerow-mods en associant les modifieurs Alt Ctrl Cmd (ou ⌥ ⌘ ^ sous macOS) aux touches de repos des deux mains : N E S pour la main gauche, R T I pour la main droite.

Arsenik sur un clavier ISO

Cela permet d’avoir Shift sous le pouce gauche, supprimant ainsi le dernier cas d’extension des auriculaires.

Claviers compacts

Claviers avec barre d’espace centrale

Arsenik est très naturel sur des claviers comme le Planck, le Preonic, le Reviung…

Arsenik sur un Planck

Claviers splittés

Sur un clavier splitté on a au moins deux touches par pouce. Une solution simple consiste à doubler la touche NavNum :

Arsenik sur un Ferris

On peut également scinder la couche NumNav en une couche numérique et une couche de navigation, ou ajouter une couche pour les touches F1-F12, ou une couche pour l’émulation souris…

Pour qui ?

Pour les utilisateurs et utilisatrices avancées qui maitrisent ou souhaitent apprendre les layer-taps et homerow-mods, Arsenik apporte l’essentiel de l’ergonomie des claviers compacts aux claviers de laptop :

pour s’habituer aux layer-taps et homerow-mods avant d’acheter un clavier ergonomique — ce faisant, on pourra directement choisir un clavier très compact, bien moins onéreux qu’un full-size et moins susceptible d’être remplacé au fil de la progression ;

pour adopter une technique de saisie quasi identique entre son clavier de laptop et son clavier ergonomique.